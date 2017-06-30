قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن إيران تنتهك القرار 2231 بعد أن "كررت عمليات إطلاق صواريخ باليستية وقامت بتهريب أسلحة وطورت بصورة غير مشروعة تقنية صناعة الصواريخ الباليستية".

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن بشأن ملف إيران مساء أمس الخميس، أوضحت فيها أن "دور إيران في زعزعة امن منطقة الشرق الأوسط يتخطى كثيرا عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية غير المشروعة".

ولفتت إلى أن "دعم إيران لجماعات إرهابية مستمر وأثار مستشاروها العسكريون وعمليات تطوير أسلحتها وتهريبها نزاعات إقليمية يصعب حلها".

وشددت هالي على ان الادارة الامريكية "لن تغفل عن سلوك ايران وتتعهد بعمل ما يلزم من جهتها لضمان تفعيل بنود القرار 2231" وسوف تستمر وشركاؤها في فرض عقوبات على كل من ينتهك بنود القرار.