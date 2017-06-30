وتساءل في حوار مع صحيفة العربي الجديد (مقرها لندن) "بماذا يوصف إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للإضرار بالمواطنين وضرب النسيج الاجتماعي بين دول الخليج؟ حتى أن الماشية والإبل لم تسلم من هذا العسف".

وأضاف أن القاعدة التركية في قطر ستحتل صدارة الاجتماعات التي يعقدها العطية، اليوم الجمعة، مع الرئيس رجب طيب أردوغان؛ ونظيره التركي، فكري إشيق.

وقالت مصادر في الدفاع التركية ، إن العطية وصل العاصمة أنقرة، أمس، لإجراء لقاءات رسمية.

وأكد العطية "أن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات تاريخية ومستمرة. وتأتي زيارتي في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين".

من جهة ثانية، أوضح العطية أن "علاقة قطر مع الولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية، وخصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الاٍرهاب".

وأضاف أن "إغلاق قاعدة العديد الأميركية في قطر، أمر غير وارد على الإطلاق".

وأكد العطية أن "قطر تعمل من أجل مساعدة الشعب السوري من خلال شركائها الدوليين، وهم مجموعة أصدقاء سوريا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. لذلك كل ما يُقال عن تمويل جماعات إرهابية هو عارٍ تماماً عن الصحة، ويُقصد به شيطنة قطر".