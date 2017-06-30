وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأنها "في وضع غير طبيعي".

وقال لافروف، في إطار فعالية "قراءات بريماكوف" في موسكو، "نرى كيف أن الكثير من البلدان قلقة من الوضع غير الطبيعي لهذه العلاقات (روسيا

وأمريكا)، التي أضحت رهينة للمواجهات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة"،بحسب وكالة سبوتنيك .

وأعرب وزير الخارجية الروسي، عن أمل موسكو في أن يساعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في هامبورج، في إيضاح

مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترت بسبب موقف الدولتين من الصراع في سورية حيث تدعم موسكو حكومة الرئيس السوري بشار

الأسد فيما تعارضه واشنطن وشنت هجمات ضد قواته.

كما تشهد العلاقات توترا بسبب العقوبات الأمريكية ضد روسيا على خلفية الصراع الدائر في اوكرانيا.