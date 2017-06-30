بعث رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق، د. سليم الجبوري، بنجاح القوات المسلحة الأمنية باستعادة وتخليص مدينة الموصل من سيطرة ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال الغانم "نهنئ الشعب العراقي على هذا الانتصار أمام الإرهاب، مؤكدا على ثقته بقدرة العراقيين على الاستمرار بتحقيق تلك النجاحات أمام كافة التنظيمات التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادهم من أجل الوصول إلى استقرار العراق وتحقيق تطلعات وأمنيات أبنائه.

وأكد الغانم على موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله، مشددا على التضامن مع العراق الشقيق في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره.