هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب اثنين من مقدمي برامج التلفزيون، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكان هدفا ترامب هذه المرة مضيفي برنامج «مورنينغ غو»، وهو برنامج حواري سياسي على قناة «إم إس إن بي سي» الإخبارية، كان يستضيف ترامب بشكل متكرر خلال الحملة الرئاسية في 2015 و2016.

وهاجم ترامب في تعليقات على تويتر لاقت انتقادات شديدة حتى من الجمهوريين، كلا من جو سكاربورو وميكا بريغنسكي مقدمي البرنامج.

ووصف الرئيس ترامب، بريغنسكي وهي صحافية وابنة مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي زبغنيو بريغنسكي، بأنها «ميكا المجنونة البليدة» وقال إنها «كانت تنزف بشدة بسبب عملية تجميل لوجهها» عندما زارت أحد منتجعاته خلال عطلة رأس السنة.

وأشار إلى سكاربورو وهو عضو جمهوري سابق في الكونغرس بأنه «جو المعتوه».

وتساءل ترامب «سمعت أن برنامج مورنينغ غو الذي لا يحظى بتقييم جيد يتحدث عني بشكل سيئ (توقفت عن مشاهدته)، إذن كيف تأتى أن ميكا المجنونة صاحبة نسبة الذكاء المنخفضة، إلى جانب جو المريض نفسيا، قد حضرا إلى منتجع مار الاجو 3 ليال على التوالي خلال فترة رأس السنة الميلادية؟».

وقد ادعى ترامب، الذي يتابع حسابه على «تويتر» نحو 33 مليون متابع، أن المذيعين «أصرا على الانضمام إليه» في منتجعه في فلوريدا، الذي زاره الرئيس كثيرا منذ توليه منصبه. وكتب ترامب أنه رفض الاجتماع معهما، واضاف أن ميكا كانت في ذلك الوقت «تنزف بشدة من عملية شد للوجه».

وفي حلقة أمس الأول من البرنامج الصباحي انتقدت بريجنسكي إدارة ترامب وقالت إن على مسؤوليها ألا يتصرفوا وكأنهم مسلوبو الإرادة لمجرد خوفهم من الرئيس.

وأثارت تغريدة ترامب موجة من الإدانات، وقالت المتحدثة باسم «إم إس إن بي سي»، لوري اسيو، في بيان «إنه يوم حزين بالنسبة لأميركا عندما يقضي الرئيس وقته في البلطجة، والكذب، والرد، بدلا من مواصلة عمله».