أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ‏القبض على مجموعة من العناصر الارهابية التي شكلت خلية تتبع ما يسمى بتنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي.

وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن في مؤتمر صحافي «ان الأجهزة الأمنية المعنية قامت بتنفيذ عملية استباقية أسمتها (الفأس) والتي تأتي استكمالا لأعمال البحث والتحري للقبض على عدد من العناصر الإرهابية».

وأوضح الحسن ان الوقائع والتحريات تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية شاركوا تخطيطا وإعدادا وتنفيذا في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في الفترة الاخيرة، ومنها: التفجير الإرهابي بالقرب من قرية أبوصيبع بتاريخ 4 فبراير 2017 والذي نتج عنه تضرر شاحنة وسيارة مدنية، والتفجير الإرهابي في السنابس بتاريخ 23 فبراير 2017 والذي أدى إلى إصابة سائقة سيارة، تصادف مرورها بالموقع، بشظية، وإلقاء قنبلة يدوية على موقع لقوات الأمن في سماهيج بتاريخ 7 أبريل 2017.

ولفت الى ان هذه الخلية اتخذت من مبنى غير مأهول في منطقة الدير، موقعا يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد الشديدة الانفجار والأدوات والأجهزة التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة، بتقنيات مختلفة.

وأفاد بانه تم إخطار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة حيث انتقلت فرق مكافحة الإرهاب وإبطال المتفجرات واتخاذ الإجراءات التأمينية المطلوبة ورفع عينات أولية من المواد المتفجرة لتحديد نوعيتها تمهيدا لنقلها إلى مكان آمن نظرا لخطورتها التدميرية البالغة.

واضاف انه تم ضبط كميات من المواد المتفجرة من بينها مادة (سي4) شديدة الانفجار ونترات اليوريا والأمونيوم ومواد خام كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والتي تعادل مجتمعة في القوة التدميرية حوالي 52 كيلوغراما من مادة (تي ان تي) الشديدة الانفجار.

كما تم الكشف عن قيام أعضاء الخلية بإجراء تجارب التحضير والتصنيع ومن ثم إرسالها عبر مقاطع الفيديو إلى قياداتهم في إيران لتأكيدها أو تعديلها، والمضي قدما في عمليات التحضير والتصنيع.

كذلك شملت المضبوطات:عبوة جاهزة للاستخدام تحتوي على مادة «سي 4» الشديدة الانفجار، وعبوات مضادة للأفراد جاهزة للتفجير وأخرى في طور التصنيع تحتوي على كرات معدنية.