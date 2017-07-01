عدن ـ اياد احمد ووكالات

قال نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، إن قوات الشرعية ستكون قريبا في العاصمة صنعاء بفضل تضحيات اليمنيين ودول التحالف العربي.

وشدد الأحمر في كلمة ألقاها أمام قادة الجيش في محافظة مأرب امس الاول، على مزيد من الجهد والتلاحم مع قوات الجيش الوطني والاصطفاف الوطني لتمكين اليمنيين من التخلص من داء الانقلاب والطائفية ولاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات.

وجاءت زيارة الأحمر لمأرب بعدما حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا على عدة مواقع في جبل النصيب الأحمر الاستراتيجي والمطل على مركز مديرية صرواح غرب مأرب، والذي يبعد نحو ثمانين كيلومترا عن تخوم صنعاء.

وفي الغضون، كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن مبادرات جديدة لحل الأزمة اليمنية، دون الكشف عن مضامينها.

وقال ولد الشيخ، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، إنه «ناقش مبادرات جديدة للمضي قدما في عملية السلام اليمنية مع وزير الخارجية الفرنسي جان باتيست ليموين».

ولم يتحدث ولد الشيخ عن مضمون تلك المبادرات، وما إذا كانت فرنسا، وهي إحدى الدول الخمس الكبرى الراعية للتسوية في اليمن، طرفا في إعدادها أم لا.