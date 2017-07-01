وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم يقضي بتمديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بلاده على الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام المقبل.

يأتي ذلك كرد على تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على موسكو لمدة ستة أشهر إضافية (تمتد حتى الأول من يناير 2018).

وعقب توقيع بوتين، فإن المرسوم يكون ساريا لغاية 31 ديسمبر2018. وكانت المفوضية الأوروبية، أشارت إلى أن تمديد العقوبات ضد بعض القطاعات الروسية يأتي «بسبب زعزعة الأخيرة للاستقرار» في أوكرانيا.

وتشمل العقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي عدم بيع 28 دولة أوروبية أسلحة لروسيا، وتقييد استيراد موسكو لبعض التكنولوجيا المستخدمة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، وإقصاء المصارف العامة الروسية في القطاع المالي بأوروبا. ويتم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا كل 6 أشهر، وتستهدف العقوبات بشكل خاص مجالي التجارة والاستثمار، وتم تمديدها حتى 31 يناير المقبل، بعد أن كانت ستنتهي مدتها في 31 يوليو المقبل.

وفي المقابل تفرض روسيا على دول الاتحاد قيودا في بعض القطاعات.