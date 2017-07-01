منح مجلس العموم البريطاني ثقته لحكومة الأقلية، التي شكلتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي زعيمة حزب «المحافظين».

وصوت المجلس على حكومة الأقلية بقيادة ماي، التي لاقت دعما من الحزب «الديموقراطي الوحدوي» في إيرلندا الشمالية، حيث أيد 323 نائبا الحكومة، بينما رفضها 309 آخرين، أي أنها حازت الثقة بأكثرية ضعيفة من 14 صوتا.

ومن أجل حضور جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومتها في لندن، غادرت ماي برلين مبكرا، حيث كانت تشارك في اجتماع الزعماء الأوروبيين التحضيري قبيل قمة العشرين المرتقبة يومي 7 و8 يوليو المقبل، في مدينة هامبورغ، فيما عاد وزير الخارجية بوريس جونسون من جنيف، حيث كان يشارك في المؤتمر الدولي حول قبرص في سويسرا.

وكان حزب «المحافظين» برئاسة ماي، أعلن الإثنين الماضي، توصله لاتفاق رسمي بشأن التحالف مع الحزب «الديموقراطي الوحدوي»، لتشكيل الحكومة البريطانية.

ويشمل الاتفاق، الذي نتج عن مفاوضات استمرت نحو أسبوعين، تقديم الحكومة البريطانية دعما ماديا إلى إيرلندا الشمالية، بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وبفضل التحالف مع الحزب «الديموقراطي الوحدوي» أصبح لدى ماي دعم برلماني مكون من 328 نائبا، ما أعطاها حق تشكيل الحكومة، حيث يتمكن أي حزب أو تحالف من تشكيل الحكومة في بريطانيا منفردا، حال الحصول على 326 مقعد كحد أدنى أي الأغلبية المطلقة (50%+1).