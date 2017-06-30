قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والنووي يتطلب "رداً حاسماً" وأن عهد "الصبر الاستراتيجي" مع حكومة بيونغيانغ قد انتهى.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه في حديقة البيت الأبيض إن "عهد الصبر الاستراتيجي مع نظام كوريا الشمالية فشل... بصراحة هذا الصبر نفد".
ومضى يقول "نعمل عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان فضلاً عن شركاء آخرين حول العالم بشأن مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية لحماية حلفائنا ومواطنينا من هذا التهديد الخطير المعروف بكوريا الشمالية".