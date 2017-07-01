أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية اليوم، السبت، أن قواتهم "تقدمت اليوم من 3 محاور لملاحقة عناصر داعش في المدينة القديمة بالموصل، شمالي البلاد.

وأضاف الفريق رائد جودت في بيان أنه "تم تحرير منطقة الرابعية وجامع العمرية في منطقة باب لكش في المدينة القديمة".

بدوره، أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل، اليوم إن قواتا مشتركة من الشرطة الاتحادية والرد السريع (تتبعان الداخلية) حررت عدة مواقع في الجانب الغربي للموصل.

وقال الفريق الركن عبد الامير يار الله في بيان "تم تحرير المستشفى التعليمي ابن سينا ومبنى الاستشارية ومصرف الدم ومبنى الطب الذري ومشروع الماء ومبنى التحليلات المرضية في حي الشفاء بالجانب الغربي للموصل".

من جهة ثانية، قال مصدر أمني، اليوم، إن قوات الشرطة الاتحادية أجلت مئات المدنييين من المدينة القديمة في الجانب الغربي للموصل.

وقال الملازم أول بهاء المياحي لـ"الأناضول"، إن "قواتنا تمكنت اليوم من إجلاء أكثر من 300 مدني كانوا محاصرين في منطقة الرابعية".

وأوضح ان "قوات الشرطة الاتحادية نقلت المدنيين الى موقع خاضع لسيطرة القوات الامنية في اطراف المدينة القديمة لإجراء تدقيق واسعاف المرضى من الأطفال".