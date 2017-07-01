أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام مراقبة اشغالات الطرق التابعة لادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الاحمدي بجولة تفقدية على الشوارع الرئيسية والداخلية بالمحافظة وذلك بهدف الحد من ظاهرة الباعة المتجولين خلال الفترة ما بعد عيد الفطر المبارك.



وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي طلال العقاب ان الجولة أسفرت عن تحرير عدد 5 مخالفات باعة متجولين وحجز عدد 5 سيارات وارسالها الى حجز البلدية ووضع عدد 3 ملصقات على السيارات المهملة على قارعة الطريق بالضافة الى مصادرة 125 كيلو من المواد الغذائية .



واضاف العقاب بان الجولة جاءت على رصد مسبق من قبل المفتشين للباعة المتجولين والتي على إثرها تم التحرك فورا ومصادرة الكميات المعروضة للبيع بصورة مخالفة ، مشيراً إلى ان الحملات مستمرة للحين القضاء على تلك الظاهرة

كما دعت ادارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى يمكنهم الاتصال على الخط الساخن (1844448)او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun