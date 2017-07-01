خفّضت كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان أسعار الوقود لشهر يوليو/ تموز الجاري، مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، بحسب مسح أجرته وكالة الأناضول.

فيما خفضت قطر سعري البنزين الممتاز والديزل، بينما ثبتت سعر البنزين العادي.

ووفق المسح، حافظت الإمارات، على أعلى أسعار للوقود في دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو الجاري، رغم الخفض للشهر الثالث على التوالي، تلتها سلطنة عمان ثم قطر والبحرين والكويت وأخيراً السعودية.



وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى إصلاح أنظمة الدعم، لاسيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع المداخيل النفطية.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في الإمارات 1.86 درهماً (0.51 دولاراً) نزولاً من 1.96 درهما (0.53 دولاراً) للشهر الماضي، تلتها سلطنة عمان 0.183 ريال (0.47 دولار)، منخفضاً من 0.191 ريالا (0.50 دولاراً)، ثم قطر مستقراً عند 1.65 ريالا (0.45 دولار).

وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة بنحو 0.160 ديناراً (0.43 دولار)، وبعدها دولة الكويت بقيمة 0.105 دينارا (0.34 دولار) وأخيراً السعودية 0.90 ريال ( 0.24 دولار).

فيما جاء سعر البنزين العادي (95 الأكثر شعبية) في الإمارات عند 1.75 درهماً (0.48 دولار) للشهر الجاري، متراجعاً من 1.85 درهم (0.50 دولار) الشهر الماضي، ثم عُمان 0.180 ريال (0.47 دولار) ثم قطر عند 1.55 ريال (0.416 دولار) من 1.60 ريال (0.44 دولار).

وفي الكويت بلغ لتر البنزين العادي 0.085 دينار (0.28 دولار) تلتها البحرين 0.125 دينار (0.33 دولار) والسعودية 0.75 ريال ( 0.20 دولار).

وعلى صعيد أسعار الديزل، تصدرت الإمارات أيضا أعلى الأسعار بنحو 1.84 درهما (0.50 دولار) رغم نزولها من 1.90 درهما (0.52 دولار) بالشهر الماضي.

وجاءت عمان ثانياً بـ 0.192 ريال (0.49 دولار)، وقطر 1.50 ريال (0.40 دولار) والكويت 0.110 دينار (0.36 دولار)، والبحرين 0.120 دينار (0.32 دولار)، وأخيراً السعودية بـ 0.45 ريال (0.12 دولار).

وكانت الامارات، أول دولة خليجية تتخذ قراراً بتحرير أسعار الوقود في يونيو/ حزيران 2015، وبعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير/ كانون ثاني 2016، والكويت في الأول من سبتمبر/ أيلول 2016.



وأعلنت قطر في خطوة أخرى، إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو/أيار 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار "التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية ، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة".



وبدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.



ورغم مرور نحو عامين على بدء أولى خطوات تحرير الوقود في الخليج، وخصوصا في الإمارات، تبقى المنطقة ضمن الدول التي تبيع الوقود بأرخص الأسعار في العالم.