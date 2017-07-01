أعلنت جمهورية الكونجو الديمقراطية رسميا انتهاء تفش لوباء إيبولا اليوم السبت بعد مرور 42 يوما دون تسجيل حالة إصابة جديدة.

وقال وزير الصحة أولي إيلونجا في بيان إن تفشي المرض في الغابات النائية في شمال شرق الكونجو أودى بحياة أربعة من الأشخاص الثمانية المصابين. وهذه ثامن واقعة مسجلة لتفشي المرض في البلاد التي اكتشف فيها للمرة الأولى عام 1976.

وأضاف إيلونجا "أعلن في هذا اليوم..عند منتصف الليل..نهاية الحمى النزفية لفيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية".

وأقرت سلطات الصحة الكونجولية استخدام لقاح تجريبي جديد لكنها رفضت في نهاية الأمر نشره بسبب نطاق التفشي المحدود والتحديات اللوجيستية.

وجاء أحدث تفش بعد عام من نهاية أكثر نوبات المرض فتكا في غرب أفريقيا والتي أودت بحياة أكثر من 11300 شخص وأصابت نحو 28600 شخص عندما اجتاح غينيا وسيراليون وليبيريا وأحدث قلقا في أنحاء العالم.