عبدالعزيز الفضلي

احالت وزارة التربية عدد من المعلمين الكويتين متدني الأداء إلى العمل الإداري بينما أنهت خدمات المعلمين الوافدين الذين لم يتحسن مستواهم وأدائهم من خلال تقارير الكوادر التعليمية للمتدني الاداء للعام الدراسي 2017/2016 .

وذكر التقرير الذي قدمته لجنة مختصة تابعتهم في مدارسهم وتم اعتماده من قبل الموجه الفني الاول للمادة ومدير الشؤون التعليمية والمدير العام للمنطقة والموجه العام للمادة الدراسية ان تقييم المعلم والمعلمة يكون على مدى العامين الدراسيين الماضيين ومن ثم توصي اللجنة بوضعه سواء بتحويله للعمل الاداري او بقاءه كمعلم بعد استجابته وتحسن مستواه اما المعلم الوافد الذي لم يستجيب لتحسين ادائه ومستواه فسيتم انهاء عقده .