قالت مصادر أمنية تركية ان حسن أورهان مرجان نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في قضاء (ليجة) بمدينة (ديار بكر) جنوب شرقي تركيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها اليوم السبت في هجوم مسلح.

ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن المصادر الامنية قولها ان مرجان تعرض لهجوم مسلح أمام منزله في (ليجة) في وقت سابق اليوم فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

وقال رئيس فرع الحزب الحاكم في (ليجة) لفت إسماعيل دمير ان المعلومات الأولية تشير الى "تورط منظمة حزب العمال الكردستاني في الهجوم".

وتلقى مرجان تهديدات من منظمة حزب العمال الكردستاني تطالبه بالاستقالة من منصبه في الحزب الحاكم.