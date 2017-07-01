تعليقا على انتشار القناديل في شواطئ الكويت قالت العيئة العامة للبيئة إن هذا يحدث مع ارتفاع درجات الحرارة الموسمية وهي ظاهرة طبيعية ليست الاولى، لافتة إلى أن محطات التبريد وتوليد الكهرباء بالسواحل الجنوبيه في البلاد تعاني من انتشار هذه الظاهرة التي تتفاوت شدتها بناء على الاجواء البيئية، وتحرك هذه الكائنات حسب حركة تيارات المياه، ومن ثم انجرافها في بعض الأحيان الى الشواطئ .

وناشدت الهيئة المواطنين والوافدين ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند السباحة، مطالبة إياهم بعدم لمس قناديل البحر التى تطفو على سطح الماء والمنجرفة على الشواطئ ، وذلك حرصاً على سلامتهم وتجنبا لأي اصابة.

ومن التدابير الاحتياطية :

- ينصح بإرتداء الاحذيه عند المشي على الشاطئ

-استخدام الليمون أو الخل لتقليل أثر لسعه قنديل البحر فور حدوثها قبل طلب الرعاية الطبية .