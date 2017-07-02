عواصم - إياد أحمد

كثفت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن عملياتها العسكرية في جبهة شرق العاصمة صنعاء وشنت هجمات عنيفة ومباغتة على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح في ميسرة نهم وسيطرت على عدة مواقع بإسناد مباشر ومكثف من طيران التحالف العربي.

جاء ذلك بالتزامن مع التقدم المستمر لقوات الشرعية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب وتصاعد حدة المواجهات في جبهات الحدود بين اليمن والسعودية.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» إن مواجهات شرسة دارت بين قوات الشرعية والميليشيات في ميسرة مديرية نهم شرق صنعاء بعد أن تمكنت قوات الجيش والمقاومة من دحر الميليشيات الانقلابية من عدة مواقع باتجاه جبل القرن الإستراتيجي خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في تلك المواجهات.

وأضافت المصادر «أن طائرات التحالف شنت غارات مكثفة وعنيفة على مواقع وتعزيزات للميليشيات في منطقة محلي ومنطقة غيلمة والسرة شرق صنعاء».

وفي غضون ذلك تصاعدت المواجهات والغارات الجوية شمال وغرب اليمن وعلى الحدود مع السعودية، وسط تقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل الغربي.

وقالت مصادر عسكرية «ان المواجهات الدائرة من أسبوع شمال محافظة حجة والغارات الجوية العنيفة لطيران التحالف العربي كبدت المليشيات أكثر من 50 قتيلا بينهم 4 قيادات ميدانية بارزة».

وفي جبهات صرواح آخر معاقل الميليشيات في محافظة مأرب واصلت قوات الشرعية تقدمها باتجاه مركز المديرية فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي أهداف وتعزيزات للميليشيات خلفت قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات العسكرية في منطقة الورخة شمال غرب صرواح.

وفي محافظة الجوف شمال اليمن تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على موقع مهم غرب معسكر الخنجر الاستراتيجي في مديرية خب الشعف.