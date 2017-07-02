الشرطة الاتحادية سيطرت على أقدم جسور الموصل واقتحمت المدينة القديمة من 3 محاور جديدة

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت أن قواته تقدمت من 3 محاور لملاحقة عناصر داعش في المدينة القديمة بالموصل، وباتت قريبة من طرد التنظيم المتطرف من المدينة نهائيا.

وأضاف الفريق جودت في بيان امس أنه «تم تحرير منطقة الرابعية وجامع العمرية في منطقة باب لكش في المدينة القديمة».

بدوره، أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل، الفريق الركن عبد الامير يار الله في بيان إن قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والرد السريع حررت عدة مواقع في الجانب الغربي للموصل.

وقال الفريق الركن يار الله تمه «تم تحرير المستشفى التعليمي ابن سينا ومبنى الاستشارية ومصرف الدم ومبنى الطب الذري ومشروع الماء ومبنى التحليلات المرضية في حي الشفاء بالجانب الغربي للموصل».

من جهة اخرى، قال العقيد أحمد الجبوري، من قيادة «عمليات نينوى» إن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت امس من السيطرة على أقدم جسور الموصل، ضمن عملية استعادة المدينة القديمة في الجانب الغربي.

والجسر الحديدي المعروف باسم «الجسر العتيق»، شيد في ثمانينيات القرن الماضي ويربط حي الشفاء في الجانب الغربي بحي المهندسين بالجانب الشرقي للموصل.

وفي السياق، افاد النقيب جبار حسن من الجيش العراقي، بأن 7 مناطق صغيرة هي آخر ما تبقى لتنظيم «داعش» في الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقال إن «مناطق سوق النجفي والسوق الصغير في منطقة باب الطوب بالإضافة الى منطقتي الشهوان والخاتونية في منطقة رأس الكور، ومنطقتي الإمام إبراهيم والقليعات في حي الميدان ومنطقة الساعة في باب الجديد هي آخر المناطق التي تخضع لسيطرة داعش في الموصل».

وأوضح حسن أن «اشتباكات عنيفة تدور منذ أيام بين القوات الأمنية وعناصر (داعش) فيما تبقى من جيوب للتنظيم في المدينة القديمة».

في غضون ذلك، اجلت قوات الشرطة الاتحادية مئات المدنيين من المدينة القديمة في الجانب الغربي للموصل. وقال الملازم أول بهاء المياحي إن «قواتنا تمكنت من إجلاء أكثر من 300 مدني كانوا محاصرين في منطقة الرابعية».

وأوضح ان «قوات الشرطة الاتحادية نقلت المدنيين الى موقع خاضع لسيطرة القوات الامنية في اطراف المدينة القديمة لإجراء تدقيق واسعاف المرضى من الأطفال».