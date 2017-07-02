قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه جرى التوصل إلى «تفاهم واضح» في محادثات بين زعماء القبارصة الأتراك واليونانيين وداعميهم بشأن ما يلزم للتوصل إلى اتفاق شامل لإعادة توحيد الجزيرة.

ووصل غوتيريس إلى منتجع كران مونتانا السويسري أمس الاول في اليوم الثالث من المفاوضات ملقيا بثقله وراء مسعى إعادة توحيد الجزيرة تحت مظلة اتحادية.

ولم يعط تفاصيل مكتفيا بالقول في بيان إنه عقد اجتماعا «إيجابيا يستهدف تحقيق نتائج» مع زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسيادس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي ووزيري خارجية اليونان وتركيا.

وقال المتحدث باسم غوتيريس في بيان اسم انه:« فيما تتواصل المحادثات على المستوى السياسي، ظهر تفاهم واضح بشأن العناصر الضرورية في حزمة قد تؤدي إلى تسوية شاملة في قبرص.. لا يزال الأمين العام مشاركا مشاركة كاملة في تلك الجهود من أجل التوصل إلى تسوية شاملة لشعب قبرص».

وأضاف المتحدث أن وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا الان دنكن وفرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية شاركا أيضا. واليونان وتركيا وبريطانيا هم الرعاة الثلاثة للمحادثات.

وثمة قضيتان بالغتا الصعوبة في المحادثات وهما مطالبة القبارصة الأتراك برئاسة دورية ومطالبة القبارصة اليونانيين بسحب تركيا جميع قواتها البالغ عددها 30 ألفا من الجزيرة والتخلي عن حقها في التدخل.