شكك المذيعان الاميركيان جو سكاربورو وميكا بريغنسكي، في سلوك الرئيس دونالد ترامب ومدى أهليته ليكون رئيسا.

وكتب مقدما برنامج «مورنينغ غو» الأخباري على قناة «إم إس إن بي سي» مقالا في صحيفة (نيويورك بوست) تحت عنوان «دونالد ترامب ليس جيدا»، قالا فيه إنهما «لم يصدما ولم يتعرضا للإهانة» بسب تعليقات ترامب الشخصية ضدهما، وكتبا «قلقنا حيال سلوكه الجامح أكبر من كونه أمرا شخصيا».

وكان ترامب وصف بريغنسكي بأنها «بلهاء ومجنونة»، وسكاربورو بأنه مريض نفسيا.

وقال سكاربورو وبريغنسكي في مقالتهما: «قادة أميركا وحلفاؤها يسألون أنفسهم ما إذا ما كان هذا الرجل أهلا ليكون رئيسا. لدينا شكوكنا، لكننا متأكدان أن الرجل ليست لديه الأهلية العقلية لمواصلة مشاهدة برنامجنا».

ووصف المذيعان الشهيران تغريدات ترامب بأنها «سلسلة من الأكاذيب»، وكتب الثنائي «هو يزعم أنه رفض رؤيتنا. هذا أمر مضحك»، مضيفين أنهما ذهبا إلى منتجع ترامب في فلوريدا بدعوة منه وتحدثا بلطف مع عملاق العقارات السابق وزوجته ميلانيا. وانتقد وصف ترامب لوجه المذيعة بريغنسكي، وقالا «بغض النظر عن هوس ترامب الذي لا ينتهي بالنساء، فإن وجه ميكا كان سليما».

وقال سكاربورو وبريغنسكي إنه من «المزعج» أن يستمر ترامب في هجومه المستمر بحق النساء. وفي سياق ذي صلة، خرجت صحيفة (نيويورك بوست) الأميركية بمقال افتتاحي مختصر من 3 كلمات فقط، خاطبت فيه الرئيس ترامب بخصوص نشاطه على موقع «تويتر» وكتبت: «توقف، فقط توقف». وجاء المقال المختصر، بمنزلة انتقاد لترامب بعد هجومه اللاذع على بريغنسكي وسكاربورو، بعدما انتقدا بحدة عمل إدارته.