اجلي نحو الفي شخص بعد ظهر السبت من المحطة 2اف بمطار رواسي شارل ديغول بباريس وتم تأخير 20 رحلة اثر تسلل شخص الى "المنطقة الخاصة" بدون ان يمر عبر المراقبة الامنية، بحسب ما افادت مصادر ملاحية.



واوضح احد هذه المصادر انه "نحو الساعة 15,15 (13,15 ت غ) اجتاز شخص بوابات اللاعودة في الاتجاه المعاكس.



ولانه لم يعثر على الشخص اضطررنا للاجلاء (..) للتثبت من انه لم يتم وضع اي شيء في المنطقة" الخاصة.



واضاف المصدر "كانت البوابة تحت حراسة عنصر امن غادر موقعه بدون ابلاغ رؤسائه".



واوضح ان الحادث ادى الى تأخير عشرين رحلة.



وافاد مصدر ثان ان نحو الفي شخص تم اجلاؤهم من المنطقة "الخاصة" التي لا يمكن دخولها الا بعد اجراءات الامن التي تسبق المغادرة.



وقالت المصادر ان العملية تجري "في هدوء وبلا حوادث".



ومطار رواسي شارل ديغول الواقع شمال شرق باريس هو ثاني اكبر مطارات اوروبا ويمر بقاعات المغادرة الثماني في المطار يوميا نحو 180 الف مسافر.