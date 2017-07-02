أصيب 28 شخصا جراء اطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية اركنساو في جنوب الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت الشرطة السبت.



وكانت الشرطة اعلنت في وقت سابق أن 17 اصيبوا في الحادثة التي وقعت في ملهى "باور الترا لونج" في مدينة ليلتل روك في ولاية اركنساو قرابة الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي.



وحدثت شرطة المدينة لاحقا حصيلة الجرحى معلنة اصابة 25 بالرصاص وثلاثة آخرين لاسباب اخرى.



وقالت الشرطة عبر تويتر "لا نعتقد أن الحادث ناجم عن اطلاق نار عشوائي او انه حادث مرتبط بالارهاب".



وتابعت أن ما حصل "يبدو أنه شجار في حفلة".



ولم تكشف الشرطة أي أسماء أو معلومات عن مشتبه بهم.



وقال حاكم اركنساو آسا هاتشنسون إن "جريمة ليلتل روك تبدو ناجمة عن مشادة" في الملهى.



وتعهد هاتشنسون تعبئة امكانات الولاية للمساعدة في "دعم جهود قوات تنفيذ القانون".