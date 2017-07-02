اتهم نفيس زكريا المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الهند بنشر الإرهاب داخل باكستان.



ونقلت قناة (جيو) الباكستانية ـ في نشرتها مساء اليوم باللغة الإنجليزية عن المتحدث الباكستاني ـ قوله " إن الأنشطة القمعية التي تمارسها الهند داخل كشمير المحتلة باتت مكشوفة أمام أنظار العالم".



وأضاف المتحدث - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في إسلام آباد ـ " إن الهند تستغل أراضي أفغانستان في تصعيد الإرهاب ضد باكستان والتي قامت بدورها بإبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن الجرائم الوحشية التي تمارسها في كشمير".