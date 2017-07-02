سقط ثلاثة صواريخ ، اليوم السبت، بالقرب من مركز حدود جابر وطريق جابر الرمثا (شمال غرب الأردن)، خلال استهداف سلاح الجو السوري لفصائل المعارضة المسلحة داخل الأراضي السورية وبالقرب من الحدود الأردنية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.



وصرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - بأنه خلال عملية استهداف سلاح الجو السوري لفصائل المعارضة المسلحة داخل الأراضي السورية وبالقرب من الحدود الأردنية، ظهر اليوم، تعرض مركز حدود جابر الجمركي لسقوط صاروخين من داخل الأراضي السورية سقطا بالقرب من مبنى الدفاع المدني.



وأضاف المصدر، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة، أن صاروخا ثالثا سقط بالقرب من طريق جابر الرمثا، مشيرا إلى أنه لم ينتج عن ذلك أية إصابات أو أضرار مادية سوى نشوب حريق في الأعشاب الجافة ضمن المنطقة، وأن الفرق المعنية تتعامل مع الحدث حسب اختصاصاتها.​