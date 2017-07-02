استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 0.303 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 346ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع غلى مستوى 0.394 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.316 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي إلا أنه بقي قريبا من ادنى مستوياته في ثمانية أشهر وسط تزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية في كل من منطقة اليورو وبريطانيا.

وانخفض اليورو في تعاملات الجمعة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد أظهرت تراجعا أقل من المتوقع في شهر يونيو الماضي.