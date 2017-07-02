كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل النوبة (ب) التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ الحملات الميدانية على المخازن بمنطقة الري للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن بلوائح البلدية ، مشيرة إلى أن الحملات أسفرت عن مصادرة طنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري.

ومن جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة المهندس عبدالله جابر، أن مفتشي النوبة (ب) قاموا بمصادرة وإتلاف طنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري من منتجات الأجبان، مؤكدا على أن المفتشين قاموا بتحرير 49 مخالفة اشتملت على 29 مخالفة أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة و20 مخالفة اعلانات تمثلت في عدم تجديد الترخيص ، عدم وضع الترخيص في مكان بارز بالإضافة إلى غلق المخزن إدارياَ.

وناشد جابر أصحاب المخازن والمحلات والمطاعم بالتقيد بلوائح وانظمة البلدية حتى لا يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية ، مشيرا إلى أن الحملات ستكون مستمرة لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن‪ (1844448) أو التواصل عبر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.