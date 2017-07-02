أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت، بعد أن أمضى ثلثي مدة حكمه بالسجن 27 شهراً بتهمة تلقي الرشوة وتشويش الإجراءات القضائية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن لجنة الإفراجات المبكرة في مصلحة السجون الإسرائيلية قررت تخفيض ثلث مدة حكم اولمرت الذي أمضى 16 شهرا في السجن.

وأوضحت أن إطلاق سراح اولمرت المبكر تم وفق شروط عدة منها التطوع في جمعية خيرية والتوقيع لدى الشرطة مرتين كل شهر.

وكان رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اعلن في وقت سابق أنه سيدرس إلغاء هذه الشروط إذا ما تمت المصادقة على طلب إطلاق سراح اولمرت المبكر.

وتفحص النيابة العامة الإسرائيلية شبهة تسريب اولمرت معلومات أمنية حساسة لا تسمح اسرائيل بنشرها عبر كتابه الذي كتبه أثناء مدة سجنه.