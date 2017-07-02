أسامه دياب

جددت الولايات المتحدة الأميركية دعمها للجهود التي تبذلها الكويت للتوسط في الخلاف بين قطر والمملكة العربية السعودية.

وتحدث سفير الولايات المتحدة في البلادن لورانس سيلفرمان، في بيان صحافي، عن "وجود حاجة قوية إلى حل هذا الخلاف في أقرب وقت ممكن عن طريق الحوار الدبلوماسي".

وأضاف أن بلاده تواصل الولايات المتحدة المشاركة في هذه المسألة، وتحث البلدان المعنية على أن تترك الفرصة مفتوحة للتفاوض"، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لإيجاد حيز للتوصل إلى حل عادل للخلاف.

وتابع "الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها أقوى عندما يعملون معا من أجل هدف واحد مشترك؛ وهذا الهدف هو وقف الإرهاب ومواجهة التطرف". مؤكدا على أن بلاده ستواصل البقاء على اتصال وثيق مع جميع الأطراف ودعم جهود الوساطة التي يبذلها صاحب السمو أمير البلاد.