لقي 4 نازحين سوريين مصرعهم، وأصيب آخرون جراء حريق هائل شب في أحد المخيمات بمنطقة البقاع الأوسط شرقي لبنان

ورجح مصدر أمني أن يكون سبب الحريق الذي شب في مخيم رائد بين قب الياس ومكسة بالبقاع الأوسط شرقي لبنان، هو ارتفاع درجات حرارة الطقس والتي تضرب لبنان.



وقال إن "هناك حوالي 4 وفيات، بينهم طفل وعدد كبير من الجرحى بسبب الاختناق جراء الدخان الكثيف".



ولفت المصدر أن عدد الإصابات كبير في صفوف النازحين لأن المخيم "يحتوي على عدد كبير من الخيم البلاستيكية وسمعت أصوات انفجارات ضخمة ناتجة عن انفجار قوارير الغاز".



وأضاف المصدر أن "عناصر الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق الذي نشب في إحدى الخيم كما يعمل الصليب الأحمر على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة".



يذكر أن المخيم كبير ويحتوي على أكثر من 200 خيمة.



وأفادت مصادر طبية موجودة في المكان أن "الحريق نتج عنه إصابات وحالات اختناق، دون وجود أي إحصاء حتى الساعة 10:30 ت.غ".

يشار إلى أن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان تزيد عن المليون و200 ألف لاجىء وفقاً المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في لبنان.



ويحظى البقاع بما تزيد نسبته عن 34% من الإجمالي الكلي للاجئين السوريين وفقاً للأرقام الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، يعيش غالبيتهم في مخيمات عشوائية داخل القرى والبلدات الريفية والجبلية.



وفي نشرتها اليوم حذرت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني في لبنان من خطر اندلاع الحرائق، ومن التعرّض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة مع ضرورة استعمال أدوية الوقاية.