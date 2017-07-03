عدن ـ إياد احمد

شنت طائرات التحالف العربي في اليمن غارات عنيفة ومكثفة على مواقع ومعسكرات تسيطر عليها مليشيات الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء، واستهدفت الغارات قاعدة الديلمي الجوية وعدة مواقع في محيط مطار صنعاء الدولي، كما استهدفت موقعا عسكريا في منطقة صرف شمال شرقي العاصمة.



وفي محافظة مأرب واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملياتها العسكرية لتحرير ما تبقى من مواقع وجيوب للمليشيات في مديرية صرواح وجبل هيلان، فيما جددت طائرات التحالف العربي غاراتها لإسناد تقدم قوات الشرعية واستهدفت الغارات تعزيزات وعتادا عسكريا للمليشيات كانت قد استقدمتها إلى جبل هيلان بمديرية صرواح ودمرت الغارات التعزيزات والآليات العسكرية بالكامل بمن فيها من مسلحين.



وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تفرض حاليا حصارا على مركز مديرية صرواح وسط انهيار متسارع في صفوف المليشيات بعد قطع طرق الإمداد القادمة من صنعاء.

إلى ذلك، سيطرت قوات الشرعية على مدرسة نجران بمديرية صرواح والتي كانت المليشيات قد حولت فصولها الدراسية إلى معمل لتصنيع الألغام والمتفجرات ومخازن للعبوات الناسفة.

في غضون ذلك، واصلت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني، نزع الألغام التي زرعتها المليشيات عشوائيا في المناطق المحررة شمال غربي صرواح.

وتتركز عملية نزع الألغام في وادي الملتقى الفاصل بين مركز مديرية صرواح وجبال هيلان من جهة الشمال، وذلك بعد أن استعادت قوات الشرعية السيطرة عليه مؤخرا.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني عثر على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات بعد سيطرته على مدرسة نجران في منطقة المخدرة والتي حولتها المليشيات إلى مخزن للأسلحة.