قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قُتلوا كما أصيب 35 آخرون في انفجار خط لأنابيب الغاز الطبيعي في إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين اليوم الأحد.



ووقع الانفجار في نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش ) في مقاطعة تشينغ لونغ في خط أنابيب تديره شركة البترول الوطنية الصينية نتيجة انهيار أرضي بعد أمطار غزيرة استمرت عدة أيام.



وقالت شينخوا في وقت سابق إن هذا الخط امتداد لخط أنابيب يضخ الغاز من ميانمار المجاورة إلى جنوب غرب الصين وإن السلطات المعنية أخمدت الحريق بعد الظهر.



وأضافت أن أربعة من الجرحى في حالة خطيرة.