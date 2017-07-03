شن الرئيس الاميركي دونالد ترامب هجوما جديدا ضد وسائل الاعلام عبر نشره على تويتر شريط فيديو شديد الغرابة يظهر فيه وهو يطرح ارضا مصارعا محترفا تم استبدال وجهه بشعار شبكة "سي ان ان".



والفيديو عمره عشر سنوات وتم اعداده خصيصا للترحيب بترامب في مناسبة خاصة بهواة المصارعة الحرة، ويأتي نشره بعد اسبوع من هجوم لاذع شنه على صحافيين في قناة "ام اس ان بي سي" واستدعى ردودا لاعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.



ويظهر الفيديو ومدته 28 ثانية ترامب ببزة رسمية يطرح ارضا شخصا يرتدي بدوره بزة رسمية الى جانب حلبة مصارعة. ثم يقوم بضرب الرجل الذي تم تغطية وجهه بشعار "سي ان ان " مرارا على الرأس.



وفي نهاية الفيديو يظهر شعار شبكة "سي ان ان" محرفا في الزاوية السفلى اليمنى كالاتي: "اف ان ان: فرود نيوز نتوورك (الحرف اف يشير الى كلمة فرود اي تزوير).



وتظهر نسخة طويلة من الفيديو منشورة على الانترنت ان الرجل الذي يتعرض للضرب هو فينس مكماهون مالك ومروج "دبليو دبليو ايه" (المصارعة العالمية الترفيهية) وصديق ترامب.



ورفع ترامب مؤخرا وتيرة هجماته ضد وسائل الاعلام. فإلى هجومه على الصحافيين العاملين في قناة "ام.اس.ان.بي.سي" جو سكاربورو وميكا بريجنسكي التي وصفها بالغبية جدا والمجنونة وقال انه شاهدها تنزف بعد عملية شد الوجه، اعرب ترامب في تغريدة عن نيته استخدام وسم "فرود نيوز سي ان ان" بدلا من "فيك نيوز سي ان ان" (فيك اي وهمية) الذي درج سابقا على استخدامه.



ووسط موجة من الانتقادات تعرض لها الرئيس جراء هجومه على بريجنسكي غرّد ترامب السبت "استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي ليس استخداما رئاسيا - انه استخدام رئاسي عصري. لنجعل اميركا عظيمة مجددا".