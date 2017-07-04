بكين تحذّر واشنطن من «عوامل سلبية» تعكر علاقاتهما الثنائية

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترامب من وجود بعض «العوامل السلبية» التي تؤثر على العلاقات الصينية - الأميركية.



وجاء هذا التعليق الصيني خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين عقب سلسلة من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة المتعلقة بتايوان وكوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي، ووصفتها بكين بـ «القرارات الخاطئة» أو «المستفزة».

ونقلت شبكة «سي سي تي في» عن الرئيس الصيني القول انه يأمل أن تتعامل أميركا مع القضايا المتعلقة بتايوان بصورة ملائمة، موضحا أن الصين تعطي أهمية كبيرة لتأكيد ترامب على سياسة «الصين واحدة» التي تحظر على الدول التي تربطها علاقات ديبلوماسية مع بكين إقامة علاقات رسمية مع تايوان.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن سفينة حربية أميركية أبحرت امس الاول بالقرب من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تزعم الصين السيادة عليها، ما أثار رد فعل غاضب من بكين التي وصفت العمل بأنه «استفزاز خطير».

وقال لو كانج، المتحدث باسم الخارجية الصينية: إن العملية «انتهكت سيادة الصين وأخلت بالسلام والأمن والنظام في المياه ذات الصلة وعرضت المنشآت والعاملين في الجزر الصينية للخطر، وتشكل بذلك استفزازا سياسيا وعسكريا خطيرا».

وأضاف لو «الجانب الصيني سيواصل اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن السيادة الوطنية والأمن».

من جهته، قال البيت الأبيض: ان ترامب ناقش مع الرئيس الصيني هاتفيا قضية تزايد التهديد الذي تمثله البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وأضاف «أكد الرئيسان التزامهما نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية».

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتزم الالتقاء بالرئيس الأميركي في هامبورغ قبيل بدء قمة مجموعة العشرين «جي20» المنتظرة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت امس: ان ميركل بصفتها مضيفة القمة ستقوم بإجراء سلسلة كاملة من المباحثات بشكل مسبق.



وأضاف: «أي ان ذلك شيء عادي تماما».

الى ذلك، اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي على القيام بدور قيادي مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في تكثيف الضغط على كوريا الشمالية في قمة مجموعة العشرين المرتقبة.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن كويشى هاجيودا، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قوله امس: إن آبي وترامب أكدا خلال محادثات جرت بينهما عبر الهاتف أنهما سيعقدان اجتماعا ثلاثيا مع مون على هامش قمة مجموعة الـ 20 المقرر أن تبدأ الجمعة المقبلة في ألمانيا لبحث كيفية تعاون الدول الثلاث لمعالجة تهديد بيونغ يانغ.

ودعا مون إلى إجراء حوار مع كوريا الشمالية التي تواصل تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية، متحدية بذلك العقوبات الدولية، فيما يدعو آبي إلى زيادة الضغط على الشمال بدلا من إقامة حوار مباشر.