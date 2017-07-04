أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سورية تخلصت من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل، ووجهت الدعوة للأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في حادث الهجوم الكيميائي على بلدة «خان شيخون» بريف إدلب يوم 4 أبريل الماضي والذي راح ضحيته عشرات المدنيين.

وقال المقداد في تصريحات صحافية امس نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا): إننا طلبنا رسميا بتدمير المواد الكيميائية خارج سورية حتى لا يتم التشكيك بعدم تدميرها وجاءت سفن من الدنمارك وأميركا وبريطانيا وغيرها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعترفت بأن سورية تخلصت من كل ما يتعلق بالملف الكيميائي.

وأشار الى توجيه الدعوة للأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في حادث «خان شيخون»، مؤكدا أن بلاده ستقوم بتأمين كل الشروط المؤاتية لزيارة محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى آخر خط لوجود الجيش السوري.