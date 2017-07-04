قال مسؤول أمريكي بارز اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم زيارة بريطانيا في المستقبل القريب لكنه أضاف أن الرئيس يمكن أن يغير رأيه في أي لحظة.



وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كذلك إن الحكومة ليست على علم بأي خطط لترامب لزيارة البلاد في الأسابيع القليلة المقبلة.



وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن مصادر في الحكومة تلقت تنبيها إلى أن ترامب قد يزور المنتجع الذي يملكه لممارسة رياضة الجولف في اسكتلندا خلال الأسبوعين المقبلين بعد إشعار قصير وذلك خلال رحلة مقررة له إلى أوروبا لحضور قمة الدول العشرين واحتفالات يوم الباستيل في فرنسا.



وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين "لست على دراية بأي خطط للرئيس لزيارة بريطانيا في الأسابيع القليلة المقبلة".



وأضاف أن ترامب قبل دعوة الحكومة البريطانية لزيارة البلاد لكن التفاصيل ستعلن في الوقت المناسب.



وقال مسؤول بريطاني آخر إنه ليست هناك خطة واضحة بعد لزيارة ترامب لبريطانيا. وذكر المسؤول الثاني أنه ليس على علم بأي خطط لترامب لزيارة بريطانيا في المستقبل القريب.



ووجهت ماي الدعوة إلى ترامب خلال رحلة لواشنطن في يناير كانون الثاني لكن التوقيت لم يعلن وسط تقارير إعلامية عن تأجيل الزيارة بسبب مخاوف من تنظيم احتجاجات.