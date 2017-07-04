اعرب وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الاثنين عن مخاوف بلاده من تدفق مزيد من اللاجئين عبر ايطاليا بعد وصول اكثر من 13 الف لاجيء من شمال افريقيا الى جزيرة صقلية الايطالية.



وقال كورتس في تصريحات صحفية ان بلاده قد تلجأ لاغلاق معبر حدودي مع إيطاليا في حال تدفق اللاجئين إليها مؤكدا وجود حاجة ماسة إلى التعاون مع ليبيا وباقي الدول في شمال افريقيا للحد من تدفق اللاجئين على أوروبا عبر البحر المتوسط.



وأوضح أنه "يجب اعتماد قاعدة فى التعامل مع اللاجئين تقضي بأن من يتوجه إلى أوروبا بصورة غير شرعية سيتم إيقافه على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ثم يعاد إلى البلد الذى قدم منه".



يأتي هذا عقب تحذيرات من الحكومة الايطالية للاتحاد الأوروبي من أن روما يمكن أن تطلب من السفن الأجنبية التي تحمل مهاجرين تم إنقاذهم الرحيل من موانئها ما لم تكن هناك مشاركة أكبر في الأعباء من جانب دول الاتحاد.



وتشتكي ايطاليا من أنها تركت وحدها في مواجهة ازمة الهجرة وتدعو شركاءها الأوروبيين إلى مزيد من التضامن معها.



وسجل وصول أكثر من 83 ألف مهاجر إلى ايطاليا منذ بداية 2017 بارتفاع فاق 19 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 وينطلق معظم المهاجرين من ليبيا.