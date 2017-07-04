اعلنت السلطات المحلية اليوم الاثنين ان 16 شخصا لقوا مصرعهم فيما فقد عشرة آخرون في فيضانات ناتجة عن عاصفة ممطرة اجتاحت محافظة (تشيوانتشو) بجنوب الصين.



وذكرت إدارة الشؤون المدنية الاقليمية بالمحافظة في بيان ان الأمطار الغزيرة بدأت بالهطول على منطقة قوانغشي ذاتية الحكم تشوانغ بالمحافظة اول من امس مما ادى إلى الحاق أضرار بحياة 05ر1 مليون شخص اضافة الى التسبب بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 428 مليون دولار.



واضافت الادارة ان الكارثة ادت الى اجلاء حوالي 92 الف شخص ظهر اليوم وانهيار اكثر من 600 منزل وتضرر 6500 منزل آخر.



وكانت هيئة السيطرة على الفيضانات في الصين قالت امس ان مستويات المياه في أكثر من 60 نهرا بجنوبي الصين كانت فوق مستويات التحذير بسبب استمرار هطول الأمطار في الأيام الأخيرة.