قالت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين إن السلطات البريطانية ضبطت عشرات المسدسات في نقطة تفتيش حدودية عند الجانب الفرنسي من نفق المانش في أكبر عملية من نوعها.



وعثرت الشرطة على 79 مسدسا مخبأ مع ذخائر داخل قطع غيار محركات على مقطورة خلف عربة فان.

ووجهت الشرطة اتهامات لرجل متعلقة بالأسلحة النارية وأفرجت عن ستة أشخاص آخرين كانوا معه في العربة في بلدة كوكيله دون توجيه اتهامات لهم.



واعتقلت السلطات رجلا آخر في ميناء دوفر البريطاني ووجهت له أيضا اتهامات.



ومثل الرجلان أمام محكمة في لندن اليوم الاثنين.

وقال جراهام جاردنر نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن تحقيقا يجرى في الواقعة لكن تلك المسدسات كان سيستخدمها على الأرجح مجرمون في لندن أو أنحاء أخرى من البلاد.



وقال "يسهل إخفاؤها وهي قاتلة في يد أي شخص على استعداد لاستخدامها".



وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إنها تعاونت مع شرطة لندن في تنفيذ العملية.