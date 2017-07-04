افادت شرطة ولاية ماساشوستس ان سائق سيارة اجرة صدم الاثنين مشاة في مطار بوسطن بعدما فقد السيطرة على سيارته ما اسفر عن سقوط عشرة جرحى.



ولم تتضح حتى الان اسباب الحادث لكن شرطة الولاية قالت في بيان ان "لا معلومات تفيد ان الصدم كان متعمدا".



وعمد جهاديون في الاشهر الاخيرة الى تنفيذ العديد من الاعتداءات في اوروبا عبر صدم المارة.



وفي نيويورك في 18 ايار/مايو، صدم عسكري سابق يعاني من اضطرابات نفسية مشاة في ساحة تايمز سكوير ما خلف قتيلا وعشرين جريحا.



ووقع حادث بوسطن قرابة الساعة 13,40 (17,40 ت غ) في مكان وقوف سيارات الاجرة في مطار بوسطن لوغان.



وبعدما صدم المشاة، اصطدم السائق (56 عاما) بجدار مبنى صغير وفق صور نشرت على موقع التلفزيون المحلي.



واوضحت الشرطة ان السائق يخضع للاستجواب فيما نقل الجرحى الى المستشفى وبعضهم في حال خطرة.