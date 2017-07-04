قال بلال إكشي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يرفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية على رحلات شركته إلى الولايات المتحدة في الخامس من يوليو تموز.



ولم يذكر إكشي مزيدا من التفاصيل في تغريدة على تويتر.



وفي وقت سابق اليوم رفعت الولايات المتحدة حظرا على أجهزة الكمبيوتر المحمول على الرحلات الجوية من أبوظبي إلى أمريكا قائلة إن شركة الاتحاد للطيران نفذت إجراءات أمنية أكثر صرامة كانت مطلوبة.



وفي مارس آذار الماضي حظرت الولايات المتحدة أجهزة الكمبيوتر المحمول في مقصورات الركاب بالطائرات القادمة إلى أمريكا من عشرة مطارات في ثماني دول في الشرق الأوسط، هي مصر والمغرب والأردن ودولة الامارات العربية والسعودية والكويت وقطر وتركيا، بسبب مخاوف من احتمال اخفاء قنابل في أجهزة الكترونية يصعد بها الركاب إلى الطائرة.