أعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، الثلاثاء عزمها زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30% فيما تتعرض لضغوط اقتصادية من ثلاث دول خليجية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة العامة الضخمة سعد الكعبي، أن قطر تنوي إنتاج مئة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024، خلال مؤتمر صحافي عقده في الدوحة، مشيرا إلى أن قطر للبترول سترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 6 ملايين برميل يومياً.

وفيما أكد الكعبي أن بلاده لن تقطع الغاز عن أي دولة ،لفت إلى أن الشركة مستمرة في أعمالها والحصار لن يؤثر عليها بأي شكل من الأشكال.