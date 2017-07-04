اعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من ساحلها الغربي حلق إلى مسافة ألف كيلومتر تقريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي قولها في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت في الساعة 40ر09 صباحا بالتوقيت المحلي (0040 بتوقيت غرينتش) صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) من منطقة بالقرب من بانغيون.

وأضافت أن "الصاروخ حلق لمسافة تتجاوز الـ930 ألف كيلومتر مما يشير إلى انه صاروخ متوسط المدى".

وأشارت الهيئة إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان حاليا بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق لتحديد نوع الصاروخ.

وتأتي عملية الاطلاق هذه بعد عدة ايام من اتفاق قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على ابقاء المفاوضات مفتوحة مع كوريا الشمالية.

وذكرت بيونغ يانغ إنها تتمتع بقدرة صاروخية على ضرب أي مكان في العالم، مؤكدة أن هذه التجربة الصاروخية كانت ناجحة والصاروخ أصاب هدفه بدقة بعد 39 دقيقة من إطلاقه.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعرب خلال محادثاته مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في واشنطن الاسبوع الماضي عن دعمه لمساعي الاخير لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

يذكر ان كوريا الشمالية اطلقت في الثامن من شهر يونيو الماضي اربعة صواريخ (كروز) من ساحلها الشرقي في اعقاب اطلاق صاروخ من طراز (سكود) من منطقة مجاورة قبل اسبوع تقريبا.