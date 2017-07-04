اضطرت طائرة تابعة لشركة إير آسيا قادمة من استراليا لماليزيا للهبوط اضطراريا بعد فترة قصيرة من إقلاعها بسبب هجوم للطيور.

وقال الركاب الذين كانوا على متن الطائرة متوجهين من جولد كوست إلى كوالالمبور إنهم رأوا شرارة قادمة من المحرك، وسمعوا أصواتا تشبه

الانفجار قبل أن تضطر الطائرة للهبوط في بريسبان في وقت متأخر من أمس الإثنين.

وكتب أحد الركاب ويدعى إريك ليم على صفحته على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي " شرارات متعاقبة وأصوات ارتطام، بعض الركاب كانوا يبكون".

وكتب راكب آخر يدعى هيبي تيم على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي " لقد كانت تجربة فريدة أن ترى محركا يشتعل".

وقالت شركة إير آسيا إنه يبدو أن مشاكل المحرك نجمت عن هجوم للطيور.

ولم تقع إصابات في صفوف الركاب الـ345 وطاقم العمل المؤلف من 14 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة.