توقع المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال اكشي، رفع الحظر على إدخال الأجهزة الإلكترونية الكبيرة إلى مقصورة الركاب في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة في غدا.

وقال اكشي في تغريدة على تويتر ليل الاثنين، "نتوقع رفع حظر الأجهزة الإلكترونية المفروض على الرحلات الأميركية غدا الأربعاء 5 يوليو"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وفي 21 مارس أعلنت واشنطن حظرا على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة ركاب الطائرات التي تقوم برحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسمحت بنقلها فقط داخل الأمتعة.

وردت الخطوط التركية في مايو على الحظر الأميركي بتوزيع أجهزة "لابتوب" على المسافرين في درجة رجال الأعمال لاستخدامها خلال الرحلة.

وأعلنت السلطات الأميركية الأحد أنها رفعت الحظر عن المسافرين على رحلات "طيران الاتحاد" ومقرها في ابوظبي، في أول رفع للحظر منذ إقراره.

وجاء القرار بعد أن طبقت الشركة إجراءات أمنية متقدمة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم دائرة الأمن الداخلي الأميركي.

فُرض الحظر بعد أن توصل مسؤولو الاستخبارات إلى معلومات بأن تنظيم الدولة يخطط لوضع قنبلة في جهاز إلكتروني.