أفادت تقارير إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة بدون طيار من طراز "سكاي لارك" تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أمس.

ووفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد أعلن الجيش أنه يحقق في الحادثة. كما أعلن الجيش أنه ليست هناك مخاوف من تسرب معلومات سرية نتيجة الحادث.

وهذا التحطم هو الأحدث ضمن سلسلة من حوادث تحطم لهذا الطراز وقعت على مدار الأعوام الماضية على الحدود الشمالية لإسرائيل وغزة والضفة الغربية. وكانت طائرة سكاي لارك أخرى سقطت الخميس الماضي بالقرب من بيت لحم قبل أن تتمكن قوات الجيش من استعادتها.