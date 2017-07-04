لقي طفل مصرعه وأصيب 6 آخرون بحالات اختناق، إثر اندلاع حريق فجر اليوم الثلاثاء، في مخيم للنازحين السوريين في البقاع شرق لبنان.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الحريق التهم مخيم "سرحون" للنازحين السوريين في منطقة "دير زينون" في البقاع، شرقي لبنان، ما أدى إلى مصرع طفل وإصابة 6 آخرين بحالات اختناق.

وأوضح الشهود أن فرق الدفاع المدني والإطفاء عملت على إخماد الحريق وإنقاذ العدد الأكبر من الخيام، لافتين إلى احتراق 22 خيمة من أصل 185.

وأشاروا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للمكان ونقلت المصابين إلى المستشفيات.

وحتى الصباح، لم تعرف أسباب الحريق، إلا أن الشهود أشاروا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات قياسية قد يكون ساهم بشكل أساسي باحتراق الخيام.

وأمس الأول الأحد، شب حريق ضخم في مخيم "الرائد" للاجئين السوريين في البقاع الأوسط، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 6 أشخاص وتسجيل عدد من حالات الاختناق.

يشار إلى أن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان تزيد عن المليون و200 ألف لاجىء وفقاً المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في لبنان.

ويحظى البقاع بما يزيد نسبته عن 34% من الإجمالي الكلي للاجئين السوريين وفقاً للأرقام الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، يعيش غالبيتهم في مخيمات عشوائية داخل القرى والبلدات الريفية والجبلية.