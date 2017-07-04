انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الكازاخية الجولة الخامسة من مفاوضات "آستانة" حول الأزمة السورية التي ترعاها الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمعارضة، في محاولة للاتفاق على الصورة النهائية لمناطق خفض التصعيد داخل سورية وتفاصيل آليات المراقبة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم عن مصدر مطلع من العاصمة الكازاخية آستانة، توقعه أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات "غاية في الأهمية".

وقال المصدر إن "جدول الأعمال الذي أعلنته الدول الضامنة لم يتغير وسيتم بحث معايير تحديد مناطق خفض التصعيد، وأي اقتراحات أخرى هي شأن الدول الضامنة الراعية للعملية".

وأشار إلى "مشاورات مستمرة حاليا في العاصمة الكازاخية على مستوى الخبراء، حول الترتيبات النهائية لتلك المعايير".

ولفت المصدر إلى "رغبة جدية لدى المشاركين بتجاوز النقاط الخلافية، والخروج بنتيجة محددة وواضحة لطرحها لاحقا على الأطراف السورية"، لافتاً بحذر إلى أنه "ما زالت هناك نقاط خلافية جدية عالقة حول تلك المناطق".