نيل ثقة القيادة بتعيننا وكيلاً مساعداً شرف كبير ومسؤولية وطنيه

اعرب الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة ،احمد الفارس، عن أمله بأن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية والشعب الكويتي بتوليه المنصب الجديد في الوزارة، معتبراً نيل ثقة القيادة شرفاً كبيراً ومسؤولية وطنية ضخمة تستحق بذل الجهد والوقت في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت المعاصر.

وأعلن الفارس في تصريح صحافي اليوم، عن استقبال المهنئين بهذه المناسبة يوم غد الأربعاء في مكتبه الكائن في مجمع الوزارات الدور الثالث من الساعة العاشرة حتى الساعة الحادية عشر صباحا.

وأكد الفارس أن أبواب الوزارة مفتوحه أمام الجميع لعرض مشاكلهم والاستماع لمقترحاتهم التطويرية وذلك تتويجاً لسياسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد الروضان المرتكزه على الانفتاح على اكبر شريحة من المجتمع الكويتي وفعالياته بهدف الأخذ بكل ما من شأنه رفعة الاقتصاد الوطني بشكل خاص والبلاد بشكل عام.

وأوضح الفارس أن المرحلة الحالية بما تحمله من تحديات اقتصادية واجتماعية فرضت على الجميع في البلاد التحاور على الصعيد الوطني وفِي مختلف المستويات وخصوصاً الحوار الجاد ما بين المسؤولين والمواطنين بعيداً عن النقد الجارح للوصول الى نتائج ترضي الجميع وتساهم في رفعة البلاد لاسيما ان وسائل التواصل بين الجميع باتت متوفرة سواء على الصعيد الاجتماعي او المواقع الالكترونية.

ودعا الفارس الشباب الكويتي لعرض مشاكلهم بكل شفافية وموضوعيه للعمل على حلها خصوصاً ان البلاد في الوقت الحالي وضعت رهاناتها على الجيل الشاب في بناء كويت الغد، مشيراً الى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للشباب وهو ما لمسه شخصياً.

وأشار في ختام تصريحه الى ان توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات الوزير واضحة في موضوع تذليل كافة العقبات التي تعترض الشباب والمبادرين الكويتيين في تأسيس شركاتهم والذي بدأت نتائجه بالظهور من خلال العمل الجاد لإنجاز وتطبيق مشروع الرخص الحرة متناهية الصغر.