وافقت السعودية على تقديم خدمات قنصلية إيرانية خلال موسم الحج على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء "ايسنا" عن المتحدث بهرام قاسمي أن "بعض موظفي الشعبة القنصلية في وزارة الخارجية سيتواجدون في جدة ومكة والمدينة لتوفير الخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج".

لم يشارك الإيرانيون في موسم الحج السنة الماضية بعد فشل المباحثات بين الجانبين حول سلامة الحجيج، لكن تم التوصل في وقت سابق من هذه السنة إلى اتفاق يتيح مشاركتهم في أداء الفريضة في سبتمبر المقبل.